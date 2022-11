Sjutra Podgorica Milenijum ran

Podgorica, (MINA) – Međunarodna sportsko-turistička manifestacija Podgorica Milenijum ran, okupiće sjutra u Glavnom gradu 1.250 učesnika iz 32 države svijeta, saopštili su organizatori.

Pokrovitelj je Glavni grad, odnosno Sekretarijat za kulturu i sport, a manifestacija pod sloganom Podgorica trči biće organizovana u saradnji sa Multisport akademijom Majer.

U okviru manifestacije biće održan 29. Podgorički maraton i 25. Prvenstvo Crne Gore u maratonu i polumaratonu za muškarce i žene.

Predviđene su, osim polumaratona i maratona, trke na pet i deset kilometara.

Start i cilj svih trka je na mostu Milenijum.

Trasa maratonske trke je od centra grada, preko Maslina, Zlatice i Zagoriča, pa preko Morače, Siti kvarta, Donje Gorice, Dahne, Golubovaca, Tuzi, Starog Aerodroma.

Maratronci će preći preko Tuškog puta, Zabjela, Pobrežja i Ljubovića, kroz Staru Varoš, ulicom Slobode do Milenijuma.

Nagradni fond iznosi 15 hiljada EUR.

Obezbjeđene su novčane nagrade za prvih pet mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji na maratonskoj i polumaratonskoj trci kao i za tri najbolja takmičara iz Crne Gore u muškoj i ženskoj konkurenciji u tim disciplinama.

Za trijumf u maratonu, u obje konkurencije, predviđena je nagrada od 1.500, a u polumaratonu 800 EUR.

Najuspješniji crnogorski takmičar dobiće 500, a u polumaratonu 300 EUR.

Početak manifestacije zakazan je za deset sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS