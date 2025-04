Sigurne pobjede Jadran m:tela i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela i Primorca ostvarili su pobjede u osmom kolu šampionata Crne Gore.

Jadran je danas u Podgorici bio ubjedljiv protiv Budućnosti 26:10 (6:3, 6:1, 7:2 i 7:4).

Hercegnovski tim do pobjede vodio je Jovan Vujović sa pet golova, Matija Sladović je postigao četiri, Dmitri Holod, Danilo Stupar, Uroš Vučurović i Tadija Matijašević po tri, Vuk Milojević dva, a po jedan Danilo Radović, Vasilije Radović i Strahinja Gojković.

U timu Budućnosti, po tri gola upisali su David Stevović, Damjan Vujičić i Marko Bošković, a jedan Neđo Baštrica.

U kotorskom derbiju, Primorac je slavio kao gost protiv Katara 21:11 (4:3, 6:3, 6:2 i 5:3).

Blistao je Dušan Matković sa sedam golova, Srđan Janović, Đorđije Stanojević i Nika Šušiašvili upisali su po tri, Savo Ćetković, Dragan Drašković, Nikola Brkić, Petar Ćetković i Balša Vučković po jedan.

Marko Milić je sa pet golova bio najefikasniji u ekipi Katara, Ivan Marković postigao je dva, a po jedan Dragan Marković, Dušan Milaš, Stefan Vavić i Nebojša Petrović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS