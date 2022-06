Radulović zadovoljan bodom protiv Bosne i Hercegovine

Podgorica, (MINA) – Selektor Miodrag Radulović kazao je da je zadovoljan bodom protiv Bosne i Hercegovine (BIH), navodeći da su njegovi izabranici odigrali dobar meč.

Crna Gora i BIH igrale su u Podgorici, u trećem kolu B grupe Lige nacija, neriješeno 1:1.

Radulović je istakao da je samo početak meča bio ispod nivoa crnogorske selekcije.

“Još jedna dobra predstava mojih momaka. Taktički disciplinovana, odgovorna igra, borbena utakmica, jak ritam. Nijesmo se u početku snašli protiv BiH koja je igrala u najjačem sastavu. Znao sam da će biti teško psihološki, jer kad nema Stefana Savića i Stevana Jovetića naših lidera svi bi da nas napadnu. Odlično smo međutim odgovorili, žao mi je što bar jedna lopta Vladimira Jovovića nije ušla u gol sigurno bi bilo drugačije”, rekao je Radulović.

On je istakao da su igrači vjerovali i napadali do kraja utakmice.

“Smogli smo snage da u drugom dijelu uz izvanredan ritam i želju, izjednačimo. Napadali smo do kraja, nijesmo uspjeli da preokrenemo, ali moramo biti zadovoljni bodom. Izvukli smo dobar rezultat, tu smo svi u grupi, idemo dalje. Spremamo se za Rumuniju”, rekao je Radulović.

