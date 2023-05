Radović osvojio Montenegro open

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je Montenegro opena, međunarodnog parastonoteniskog turnira u Podgorici.

On je danas u finalnom meču kategorije S10 pobijedio Lian Haoa iz Kine 3:0 (11:7, 11:8 i 11:7).

Radović je u grupi bio bolji od Japanca Funajame rezultatom 3:1 i Čileanca Manuela Felipea Ečeverije 3:0.

U polufinalu bio je bolji od Brazilca Klaudija Mašada 3:1.

Sa bronzanim odličjem nastup je završio Luka Bakić, koji je u polufinalnom meču izgubio od Kineza Lian Haoa 3:0.

Bakić je do polufinala stigao ubjedljivim pobjedama u grupi, protiv Brazilca Klaudija Mašada, Engleza Takera i Bugarina Marinova.

Ostali crnogorski predstavnici Slobodanka Gurešić u kategoriji S4, Samra Kojić u kategoriji S5 (korisnici kolica), Milijana Ćirković i Đuro Krivokapić u kategoriji S6, Pjetro Paljušević Boban Mihailović, Zoran Čabarkapa u kategoriji S7 i u kategoriji S8 Uroš Gugolj (stojeći stav) nastupe su završili u grupi.

Turnir će biti nastavljen mečevima u dublu i miks dublu.

Montenegro open okupio je više od 200 stonotenisera iz 33 države svijeta.

Radović, Bakić i Gurešić naredne sedmice nastupiće na najvećem parastonoteniskom turniru u slovenačkom Laškom.

Crnogorske stonotenisere u Laškom predvodiće treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

