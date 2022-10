Radović i Bakić: SP u Granadi šansa za prvu svjetsku medalju

Podgorica, (MINA) – Svjetsko prvenstvo (SP) u španskoj Granadi prilika je za prvu svjetsku medalju crnogorskog sporta osoba sa invaliditetom, kazali su stonoteniseri, paraolimpijci Filip Radović i Luka Bakić.

Radović je na kraju kvalifikacionog ciklusa nastup obezbijedio kao najbolji junior svijeta (igrači do 23 godine) i treći na seniorskoj rang listi.

Bakić je plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo zaslužio kao trenutno peti igrač na listi Svjetske para stoni tenis federacije.

U Granadi će, u kategoriji S10, nastupiti ukupno 16 igrača i to pet najbolje rangiranih sa pet kontinenata, najbolji stonoteniser do 23 godine, sedam najboljih sa svjetske liste i tri igrača koji su dobili specijalnu pozivnicu.

To će biti drugi nastup Radovića na prvenstvu svijeta, nakon što je 2018. u Celju zaustavljen na korak o medalje, u četvrtfinalu. Osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Nosilac je jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić, koji će debitovati na Svjetskom prvenstvu, osvajač je ekipne bronzane medalje sa prvenstva Evrope iz Helsingborga 2019. godine, u timu sa Filipom Radovićem i Dejanom Bašanovićem.

Radović je kazao da u Granadu ne putuje kao autsajder već kao jedan od favorita za medalju. “Moj cilj je da pružim maksimum i odigram svoj najbolji stoni tenis.

Nadam se da rezultat neće izostati”, rekao je Radović agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, uloga favorita stvara određenu vrstu pritiska. “Osvojio sam nekoliko evropskih i prošle godine olimpijsku medalju. Svi ti rezultati i osvojene medalje garant su da se neću zadovoljiti samo plasmanom na SP, već da ću biti jedan od kandidata za medalju”, kazao je Radović.

Upoređujući predstojeći sa nastupom na prethodnom šampionatu svijeta 2018. u Celju, Radović je kazao da su četiri godine dug period i da je sada mnogo drugačije nego tada.

“To sam pokazao prošle godine u Tokiju pobjedom u četvrtfinalu protiv Kristijana Gardoša 3:1. Od njega sam prije četiri godine u Celju izgubio, relativno lako 3:0. To, ipak, ne znači ništa, ovo je novo prvenstvo i novi mečevi. Svako može da odigra na visokom nivou, novi je sistem takmičenja, odmah počinje nokaut faza i nema popravnih“, rekao je Radović.

Govoreći o favoritima za medalje, on je naglasio da se Poljak Patrik Čojnovski izdvaja kvalitetom.

“Ima još sedam-osam kvalitetnih igrača, od kojih svako može da se umiješa u borbu za medalju. To su, uz mene, Španci Hoze Manuel Ruiz Rejes, Austrijanac Kristijan Gardoš, Indonežanin Dejvis Džejkobs, Francuz Mateo Boheas i Luka Bakić. To su najozbiljniji kandidati za medalju. Sigurno da će u novom sistemu takmičenja biti teže doći do nje, jer se odmah igra nokaut faza. Meni su uvijek teški ti prvi mečevi, dok se malo neadaptiram i uđem u takmičarski ritam“, rekao je Radović.

On smatra da je Bakić veliki kandidat za plasman na pobjedničko postolje.

“To je potvrdio dobrom formom na više međunarodnih turnira sa kojih se vraćao sa medaljom. Svjetsko porvenstvo je veći pritisak i zahtjevnije takmičenje, ali ako odigra kako zna može da osvoji medalju”, rekao je Radović.

On je naglasio da iskreno žali zbog izbacivanja ekipnog takmičenja iz programa i uvođenje mješovitih kategorija.

“Mi ne možemo to da igramo. To je veliki minus za nas jer više nemamo dvije šanse već samo jednu – pojedinačnu konkurenciju. To je dodatan pritisak, ali nadam se da će poslije Olimpijskih igara u Parizu to promijeniti i vratiti ekipni dio”, zaključio je Radović.

Prema riječima Bakića, ishod šampionata i raspodjela medalja mnogo će zavisti od žrijeba. “Teško je igrati u ovom sistemu takmičenja, u kojem nema popravnog. Nadam se da ćemo imati sreće na žrijebu. Imamo osnova za plasman u polufinale i nadamo se dobrom rezultati u Granadi”, rekao je Bakić.

On smatra da je Čajnovski najveći favorit za zlato, navodeći da ima više kandidata za medalje.

“Dosta je kandidata za medalju, ali bih izdvojio Čojnovskog kao najboljeg. Za medalju, osim mene i Radovića, konkurišu i Boheas, Džejkobs i Mištal“, rekao je Bakić.

Komentarišući druga iz reprezentacije i njegove šanse da osvoji medalju, Bakić je kazao da je Radović puno napredovao u posljednje vrijeme, a iako veoma mlad iza sebe ima veliko iskustvo.

“Pravi momenat da se osvoji i svjetska medalja”, rekao je Bakić Predsjednik Paraolimpijskog komietata Igor Tomić kazao je da je siguran da će se na SP u Granadi zaokružiti još jedna jedna istorijska paraolimpijska godina za crnogorski sport osoba sa invaliditetom.

“Filip Radović i Luka Bakić su plasmanom među 16 najboljih na svijetu zavrijedili nevjerovatno poštovanje. Na SP odlaze kao treći i peti stonoteniser svijeta. Siguran sam da će ispisati i osvojiti za Crnu Goru ono što do sada nemamo. Da pored evropskih medalja, one najveće koju je Filip donio iz Tokija, bogatoj riznici pridruže onu koja nam fali sa svjetskih prvenstava”, zaključio je Tomić.

