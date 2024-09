Poraz šahista, pobjeda dama u osmom kolu

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore pretrpjela je treći poraz na Šahovskoj Olimpijadi u Budimpešti.

Bolja od crnogorske ekipe bila je Turska, koja je slavila 2,5-1,5.

Crnogorski šahisti mogu žaliti za propuštenim u današnjem duelu, a manjak sportske sreće donio je poraz u duelu sa izuzetnim protivnikom.

Denis Kadrić, na prvoj tabli, još jednom je demonstrirao sjajno poznavanje italijanske odbrane, pa je nakon taktičkog udara u 15. potezu stekao značajno bolju poziciju, koju je preciznom igrom pretvorio u čitav poen, njegov peti u osam kola.

Zvanični šampion države Nikita Petrov dopustio je u jednakoj poziciji da inicijativa pređe na stranu šesnaestogodišnjeg Ediza Gurela, a mladi turski šahista je iskoristio neopreznosti Petrova i upisao pobjedu.

U tom momentu, ostali su da se igraju dueli Nikole Đukića i Luke Draškovića.

Đukić je u cajtnotu dozvolio svom protivniku, trinaestogodišnjem čudu od djeteta i velemajstoru Džagiz Kanu Erdogmusu da zauzme prostor, koji je zatim preciznom igrom došao do čitavog poena.

Partija između Luke Draškovića i Emrea Kana nakon velike borbe okončana je remijem, kojim je postavljen konačan rezultat meča.

Ženska selekcija upisala je petu pobjedu na turniru, savladavši ekipu Alžira 2,5-1,5.

Prvo je okončana partija na trećoj tabli između Aleksandre Milović i Zineb Dine Abdi koje su se saglasile na remi nakon obostrano korektne igre.

Nikolina Koljević je znalački iskoristila prednost stečenu u otvaranju i dovela Crnu Goru u vođstvo, savladavši Raniu Nasr.

Preciznom igrom Aleksandra Žerebecova upisala je svoju šestu pobjedu na turniru, pa je crnogorska selekcija došla do nova dva boda, koja nije spriječio ni poraz Alene Skvorcove na drugoj tabli.

Nakon osam kola, obje crnogorske selekcije imaju po deset bodova, odnosno po pet pobjeda i tri poraza.

Preostala su još tri kola, u kojima će crnogorske ekipe tražiti šansu za novim pobjedama.

Nakon osam kolu u vođstvu se u obje konkurencije nalaze reprezentacije Indije, koja ima maksimalan učinak u muškoj konkurenciji, dok je Poljska na diobi prvog mjesta sa Indijom u ženskoj konkurenciji.

Deveto kolo na programu je sjutra u 15 sati.

