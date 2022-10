Poraz kadetkinja u Izraelu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore porazom je počela turnir preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranice selektora Mirka Marića poražene su večeras u Šefajimu, u prvom kolu grupe B5, od Izraela 4:1.

Izraelke su povele golom Orijan Biru u 17. minutu.

Na 2:0 povisila je Moran Moskovici u 44, dok je Mihaelit Vorku u trećem minutu sudijske nadoknade dovela Izrael u vođstvo od 3:0.

Vorku je mrežu crnogorske selekcije zatresla i u 80. minutu.

Konačan rezultat, dva minuta kasnije, postavila je Katarina Čađenović.

Selektor Marić kazao je da je Crna Gora imala dvije dobre šanse kod 0:0, ali da ih nije iskoristila.

“Kažnjeni smo za te promašaje. Izrael je kasnije zaigrao bolje i zasluženo upisao pobjedu”, rekao je Marić.

U drugom kolu grupe B5, Crna Gora će igrati sa Velsom, 30. oktobra u 14 sati.

Duel Velsa i Izraela predviđen je za 2. novembar.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirana selekcijae, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od šest grupa.

Prethodna generacija kadetkinja, prošle godine u septembru, ostvarila je veliki uspjeh i plasirala se u elitnu rundu, ubjedljivim pobjedama nad Azerbejdžanom i Albanijom.

