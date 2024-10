Poraz Jadrana u Šapcu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras u gostima od Šapca 6:5, u drugom kolu Premijer Regionalne lige.

To je prvi poraz Jadrana ove sezone, nakon startnog trijumfa protiv Mladosti 11:9.

Odlučujući pogodak postigao je Mihailo Repanović, koji je iskosristio igrača više 35 sekundi prije kraja i svom timu donio pobjedu.

Jadran je u Šapcu vodio 2:0 i 3:1, a na polovini meča imao je prednost od 4:3.

Domaćin je u trećoj četvrtini, sa dva vezana pogotka, preokrenuo i prvi put poveo 5:4.

Jadran je još jednom poravnao, tri minuta prije kraja, ali nije mogao da izbjegne poraz.

Strijelci za Jadran bili su Jovan Vujović, Aleksandar Ivović, Đorđe Lazić, Matija Sladović i Vuk Milivojević.

Dvostruki strijelci za Šabac bili su Ognjen Stojanović i Andrija Korać.

