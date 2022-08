Poraz crnogorskih košarkaša u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Beogradu, u prijateljskom meču, od Srbije 82:73.

Srbiju je do pobjede u Štark areni vodio Nikola Jokić sa 16, Vasilije Micić ubacio je 13, a poen manje Nikola Milutinov.

U crnogorskoj selekciji po 17 poena ubacli su Bojan Dubljević i Marko Simonović.

Dvocifreni su bili i Kendrik Peri sa 13 i Nemanja radović sa deset poena.

Duel sa Srbijom u sklopu je priprema za nastavak kvalifikacija za šampionat Evrope i nastup na Evropskom prvenstvu.

Posljednja provjera crnogorskoj selekciji pred kvalifikacione duele biće duel sa Sjevernom Makedonijom, 16. avgusta u Baru.

Kvalifikacioni mečevi sa Bosnom i Hercegovinom i Litvanijom na programu su 24. i 27. avgusta. Šampionat Starog kontinenta startuje 1. septembra, a crnogorski košarkaši igraće u grupi sa Španijom, Turskom, Gruzijom, Belgijom i Bugarskom.

