Poraz Budućnosti u Odenzeu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su danas u Odenzeu od istoimenog danskog tima 31:29, u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

To je treći poraz podgoričkog tima na startu nove sezone, nakon što je u prva dva kola izgubio od Rapida i Bresta.

Budućnost je u Odenzeu odigrala dobar meč, u drugom poluvremenu imala prednost i od tri gola, vodila do samog finiša, ali zbog nekoliko tehničkih grešaka nije uspjela da izbjegne poraz.

Podgorički sastav, koji je u prvom dijelu imao zaostatak od tri gola (6:3), prvi put došao je u vođstvo u 36. minutu (17:16).

Razlika je u 42. minutu iznosila tri gola (20:17, 21:18).

Uslijedio je preokret domaćina i četiri vezana gola za vođstvo (22:21) u 47. minutu, ali se Budućnost ponovo vratila i povela 26:24.

Vodila je i 28:27, ali je zbog neiskustva i sumnjivih isključenja sam finiš pripao domaćinu, koji je sa tri vezana gola poveo 30:28 i došao do pobjede.

U pobjedničkom timu najbolja je bila Tejl Deila Rušvelt sa devet, Mia Hojlund je postigla pet, a gol manje Malin Larsen.

U ekipi Budućnosti najbolja je bila Jelena Vukčević sa devet, Nina Bulatović je postigla sedam, dok je Jelena Radivojević meč završila sa četiri gola.

U Ligi šampiona slijedi sedmodnevna pauza zbog EHF sedmice, u četvrtom kolu Budućnost će 6. oktobra ugostiti Đer.

