Poraz Budućnost Bemaksa od Bukurešta

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Podgorici od ekipe ĆSM Bukurešta 29:24 (17:12), u utakmici šestog kola A grupa Lige šampiona.

Izabranice Bojane Popović bile su ravnopravan rival u prvih 15 minuta utakmice i u tom periodu najveća prednost Rumunki bila je tri razlike.

Nakon 15. minuta, prednost rukometašica Bukurešta nastavila je da raste, pa su na poluvrijeme otišle sa pet golova više (17:12).

U drugom poluvremenu Bukurešt je zadržao tempo, a Budućnost je bila bez odgovora, pa je utakmica i završena sa pet razlike.

Najefikasnije u ekipi ĆSM Bukurešta bile su Kristina Neagu, Monika Kobilinska i Vilde Mortensen Ingstad sa po šest golova.

Kod Podgoričanki najbolja je bila Jelena Vukčević sa sedam pogodaka, a Ivana Godec je dodala šest.

Budućnost Bemaks je, nakon ovog poraza, ostala na dva boda i sedmom mjestu A grupe, dok je Bukurešt sada četvrti sa šest bodova.

Ekipa Bojane Popović u narednom kolu će igrati u Francuskoj protiv Bresta, 11. novembra.

