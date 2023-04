Popović: Crna Gora i Srbija favoriti u grupi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, uz Srbiju, favorit kvalifikacione grupe i međusobni dueli te dvije rukometne selekcije odlučivaće o prvom mjestu, kazala je selektorka Bojana Popović.

Crna Gora je voljom žrijeba u Cirihu, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine svrstana u grupu sa Srbijom, Turskom i Bugarskom.

Popović je podsjetila da je Srbija igrala protiv Turske u baražu za Svjetsko prvenstvo i u tom dvomeču vidjelo se kolika je razlika između tih timova, odnosno da je Srbija mnogo bolja.

“Mnogo je vremena do oktobra i početka kvalifikacija, prvo moramo da vidimo raspored, ali jasno je da će ti mečevi u kvalifikacijama biti značajni, jer će nakon njih uvijek uslijediti neki važan izazov. U oktobru naime, imamo kvalifikacione mečeve koji su priprema za Svjetsko prvenstvu, dok u februaru imamo dva duela koji su uvertira za olimpijski kvalifikacioni turnir”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da su Turska i Bugarska po kvalitetu iza Crne Gore.

“Sigurno je da će biti borbene i da se neće predavati, jer je Evropsko prvenstvo prošireno i svako vidi svoju šansu”, rekla je Popović.

