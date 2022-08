Podgorica od sjutra domaćin EP

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 4. do 14. avgusta biti domaćin Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da će šampionat okupiti 16 najboljih selekcija starog kontinenta.

Utakmice će biti odigrane u Sportskom centru Morača i dvorani Verde.

“Rukometni savez će drugu godinu zaredom biti domaćin značajnog takmičenja pod okriljem Evropske rukometne federacije (EHF), nakon uspješne organizacije Evropskog prvenstva za igračice do 17 godina u avgustu 2021. godine”, saopšteno je iz te asocijacije.

Crna Gora će igrati u grupi B sa Hrvatskom, Portugalom i Italijom.

Crnogorske rukometaše u prvom kolu, sjutra u 18 sati, očekuje duel sa Portugalom.

Za 5. avgust zakazan je duel sa Hrvatskom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Italijom.

