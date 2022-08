Pobjeda Budućnost Bemaksa protiv Krima

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici, u pripremnom meču, ljubljanski Krim 23:21.

To je prva provjera podgoričkom timu nakon 20 dana priprema za Ligu šampiona.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Milena Raičević i Matea Pletikosić sa po šest golova, dok je Ivona Pavićević tri puta zatresla mrežu protivnika.

Po dva puta u listu strijelaca upisale su se Adrijana Kardoso de Kastro, Ivana Godeč i Nina Bulatović, a po jednom Nađa Kadović i Nataša Ćorović.

Istakla se na golu Armel Atingre sa 18 odbrana.

Budućnost će 20. avgusta igrati sa prvakom Srbije – Železničarom iz Inđije, a dan kasnije putuju u Ljubljanu, na “uzvratnu posjetu” timu Dragana Adžića.

Za 26. i 27. avgust planiran je nastup na Memorijalnom turniru Josip-Bepo Samardžija u Koprivnici, a 10. septembra zakazan je prvi meč u Ligi šampiona protiv Kastamonua u Turskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS