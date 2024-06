Pirot pobjednik Portonovi opena 2024

Herceg Novi, (MINA) – Ekipa Pirot iz Srbije pobjednik je ovogodišnjeg Portonovi opena 3X3 u basketu.

Pirot je u finalu pobijedio ekipu 3X3 sa Pala rezultat 16:12.

Pirot je prethodno u polufinalu bio bolji od basket ekipe Zabjelo Kodi 20:19, dok su Pale pobijedile ekipu Solušen iz Makedonije rezultatom 16:12.

Menadžer Portonovi trening studija Filip Vujadinović kazao je da su dva dana uživali u sjajnom basketu.

“O tome govori i činjenica da smo imali prijavljene ekipe iz regiona i inostranstva. Zaista je fenomenalna utakmica, prava sportska i fair igra”, rekao je Vujadinović.

On je ukazao na događaje koji su organizovali od početka godine, ali i najavio da će u narednom periodu organizovati Portonovi Kids Games Aqua Fun, kao i Portonovi Outdoor Sessions trening na otvorenom.

“Promocija sporta i zdravih stilova života je sada već nešto po čemu smo prepoznati kao destinacija”, istakao je Vujadinović.

On je ukazao i na projekat “Njen svijet, njena pravila” koji je realizovan prvog dana turnira sa Košarkaškim savezom Crne Gore, a na kom je preko 300 djevojčica iz više gradova Crne Gore imalo nastup.

Kapiten pobjedničke ekipe “Pirot” Dragan Bjelica kazao je da je izuzetno zadovoljstvo što su pobijedili da turniru u Crnoj Gori, podsjećajući da su 27. na svijetu.

“Borimo se na svakom turniru, dajemo sve od sebe. Pohvalio bih sve igrače, sedmi turnir nam je za redom, 35 basketa nijesmo izgubili, što je sigurno neki rekord”, kazao je Bjelica.

On je rekao da je taj tim konkurentan i da može sa svima da se bori.

Na turniru u Herceg Novom učestvovalo je 12 timova iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Njemačke.

