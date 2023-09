Paspalj: ABA liga je za spas za regionalnu košarku

Podgorica, (MINA) – ABA liga je spas za regionalnu košarku, ocijenio je bivši jugoslovenski reprezentativac Žarko Paspalj, dodajući da je liga odlično organizovana.

Paspalj je, uoči utakmice Superkupa ABA lige između Budućnosti Voli i Zadra, kazao da se u ABA ligi radi dobro i da su i finansije u dobrom stanju.

“To je osnovni korak da bi takmičenje moglo da funkcioniše. Sve ostalo zavisi od timova, jer je ovo njihovo takmičenje, tako da svi moraju da pokažu želju”, rekao je Paspalj za Mediabiro.

Kako je kazao, samo može da bude bolje, ako timovi imaju iskreni odnos prema takmičenju.

Paspalj je rekao da je Budućnost uvijek bio tim koji pokušava da dostigne najviše, a da ostaje da se vidi koliko je to moguće.

On smatra da su trenutno Partizan i Zvezda dominantni po jačini ali, kako je istakao, ne sumanja da će i Budućnost vrlo visoko.

Paspalj je istakao da je zadovoljan što se ponovo igra ABA Superkup.

“Nakon cijele peripetije oko koronavirusa dobro je da se opet igra Superkup, kojim se praktično otvara nova sezona. Superkup je na neki način bio zapostavljen, tako da je ova sjajna organizacija vratila sjaj ovom takmičenju, koje je dobro za klubove, koji polako ulaze u formu pred nastupajaća takmičenja”, rekao je on.

Paspalj je legenda jugoslovenske košarke, koji je sa reprezentacijom osvojio dva srebra na Olimpijskim igrama, a u karijeri ima, između ostalih, tri zlata i bronzu za prvenstava Evrope, dok je 1990. godine bio član zlatne generacije koja je postala prvak svijeta.

On je karijeru počeo u Budućnosti, a nosio je i dres Partizana, San Antonija, Olimpijakosa, Panatinaikosa, Panioniosa, Arisa i Kinder Bolonje.

