Omladinci Budućnosti poraženi u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas u Tbilisiju od Dinama 3:2, u prvom meču prvog kola kvalifikacija za omladinsku Ligu šampiona.

Budućnost je na stadionu “Mihel Meski” dva puta bila u vođstvu, imala je remi do samog finiša, ali je u sudijskoj nadoknadi dozvolila rivalu da napravi preokret i slavi pobjedu.

Podgorički tim poveo je golom Andreja Kostića u devetom minutu.

Izjednačio je Saba Samušija u 14, a novo vođstvo crnogorskom predstavniku donio je Bodin Tomašević u 42. minutu.

Poravnao je Niko Četskhladze u 55, a pobjedu domaćinu donio je Nikolas Čikovani u prvom minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je meč završila sa deset igrača, nakon što je zbog dva žuta kartona u sudijskoj nadoknadi isključen Balša Đurašić.

Revanš utakmica na programu je 2. oktobra u Podgorici.

Budućnost će, ukoliko eliminiše Dinamo, u drugom kolu igrati protiv turskog Trabzonspora.

