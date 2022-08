Odbojkašima Seta trofej u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši pljevaljskog Seta pobjednici su drugog memorijalnog turnira Mira Topović u sjedećoj odbojci.

Set je turnir u dvorani Ada, koji je posvećen osnivaču tog kluba Miri Topović, završio sa maksimalnim učinkom.

Kao prvoplasirani, pobjedama protiv ekipe Kragujevčana 2:0 (26:24 i 25:23) i ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine 2:0 (25:19 i 25:15), završio je takmičenje u grupi.

U finalu pljevaljski tim slavio je protiv Banja Luke 3:1 (25:23, 25:13, 21:25 i 25:18).

U meču za treće mjesto Neretva iz Mostara bila je bolja Kragujevčana 2:1 (25:27, 25:18 i 15:7).

Turnir je počeo minutom ćutanja zbog tragedije koja se dogodila na Cetinju, a svečano ga je otvorio potpredsjednik Opštine Pljevlja Nenad Rubežić.

Učesnike je pozdravio i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Organizator turnira bio je KSO Set, uz pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih, Opštine Pljevlja i Paraolimpijskog komiteta i podršku Rudnika uglja i Bazar-zdrave hrane Pljevlja.

Topović, koja je preminula sredinom decembra 2020. godine, bila je istaknuti borac za ljudska i prava osoba sa invaliditetom, osnivač i predsjednik Udruženja paraplegičara Pljevlja i prvog kluba sjedeće odbojke u Crnoj Gori, Set.

