Nikšićki golbalisti upisali još dva trijumfa

Podgorica, (MINA) – Golbal ekipa Nikšića upisala je dva trijumfa i zadržala maksimalan učinak nakon drugog takmičarskog dana drugog turnira golbal Lige šampiona – grupa jug.

Crnogorski predstavnik u drugom kolu savladao je

češki Perun 14:10, dok je u trećem bio bolji od portugalskog Andovisa 12:9.

Ekipa trenera Nikole Čurovića juče na startu turnira slavila je protiv njemačkog Čermnicera 10:9.

Nikšićki golbalisti do pobjede protiv Čeha došli su zahvaljujući preokretu i seriji od šest vezanih pogodaka.

Perun je vodio 5:2 i 8:4, a početkom drugog poluvremena i 9:7.

Nikšićki tim do pobjede vodili su braća Marko i Nikola Nikolić sa po sedam pogodaka.

Neizvjestan je bio i duel sa predstavnikom Portugala, koji je u finišu vodio i 9:8.

Uslijedila je serija od 4:0 za preokret i pobjedu.

U tom duelu Nikola Nikolić je upisao osam, Marko Nikolić je postigao dva, a u strijelce su se po jednom upisali Miloš Ranitović i Mirnes Ramović.

Kapiten Marko Nikolić kazao je da je nikšićki tim upisao dvije pobjede u neizvjesnim mečevima i protiv kvalitetnih protivnika.

“Teške dvije utakmice, koje smo dobili na iskustvo. Važno je što smo juče na startu dobili Čermnicer, odličnu njemačku ekipu, možda i prvog favorita Lige šampiona. Ostale su još dva meča, optimista sam i nadam se pobjedama. Dobili smo teže rivale, nadam se da ćemo slaviti i protiv na papiru lakših”, rekao je Nikolić.

Nikšićke golbaliste i sjutra očekuju dva meča – u deset sati i 40 minuta protiv francuskog Liona i italijanskog Omera iz Bergama u 14 sati i 10 minuta.

Najbolje tri ekipe iz grupe jug, nakon turnira u Nikšiću, kvalifikovaće se za finalni turnir Lige šampiona, koji će od 27. oktobra do 1. novembra odigran u Roštoku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS