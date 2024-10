Nastavak projekta Razvoj rukometa u vrtićima, priređena bojanka rukoMEtić

Podgorica, (MINA) – Rukometni savez Crne Gore (RSCG) i Evropska rukometna federacija (EHF) nastaviće projekat “Razvoj rukometa u vrtićima”, tokom kojeg će na podsticanju zdravog životnog stila i razvoju talenta 12 trenera raditi sa više od 350 djece, u šest gradova.

Kako su saopštili iz RSCG, to je nastavak uspješnog projekta koji spaja sport i kreativnost, podstičući najmlađe na zdrav životni stil i razvoj talenata.

“Razvoj rukometa u vrtićima” je projekat koji zajednički realizuju EHF i RSCG od marta ove godine i ima za cilj da se djeca upoznaju sa rukometom, nauče prve rukometne korake i već od najmlađih dana razvijaju ljubav prema sportu koji je jedan od najuspješnijih u našoj državi.

Projekat je institucionalno podržalo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

“Nakon uspješne prve godine i programa koji je realizovan u Podgorici, Cetinju i Nikšiću sa više od 200 djece iz 4 vrtića, uzrasta 3 do 6 godina, ove godine se aktivnosti, uz navedena tri grada, nastavljaju i na primorju, odnosno u Baru, Tivtu i Ulcinju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će u drugoj godini projekta obuhvatiti šest gradova, sedam vrtića, u kojima će 12 trenera raditi sa više od 350 djece u tim opštinama.

Iz RSCG su kazali da su u prethodnom periodu svim vrtićima učesnicima projekta donirali i vrijednu opremu koja će koristiti djeci.

“Projekat spaja teorijsko i praktično učenje, pa djeca uzrasta od tri do šest godina imaju priliku da se upoznaju sa rukometom kroz rad sa eminentnim trenerima, sadašnjim i bivšim reprezentativcima, te da uče prve rukometne korake”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebnost nastavka projekta i saradnja sa CS Cassiopeia, što je rezultiralo jedinstvenom bojankom rukoMEtić, koja će, uz druge aktivnosti projekta, podstaći djecu na bavljenje sportom i razvoj kreativnosti.

Urednica izdanja Crnogorska bojanka Adrijana Husić kazala je da su, nakon uspješne saradnje s Crnogorskim olimpijskim komitetom i bojankom Olimpijski sportovi, izazov da kreiraju novu bojanku kroz koju će spojiti rukomet, učenje i zabavu smo rado prihvatile.

“Ova jedinstvena bojanka osmišljena je kako bi najmlađima približila rukomet i podstakla ih na aktivan životni stil kroz zabavne i edukativne aktivnosti”, istakla je Husić, urednica izdanja Crnogorska bojanka.

‘’Kroz ilustracije koje je radila Tanja Stevanović željele smo da prikažemo razne rukometne akcije, likove igrača i igračica preslikanih u tipične crnogorske životinje, kao i navijača koji su neizostavan dio rukometnih utakmica. Tako je nastalo izdanje gdje će djeca imati priliku da bojaju scene s utakmica, učeći pritom o pravilima igre, timskom duhu i fair playu”, rekla je Husić.

Ona je kazala da bojanka nije samo putovanje kroz uzbudljivu rukometnu igru, već da djecu upoznaju i s tipičnim životinjama koje žive u Crnoj Gori – na kopnu, u vodi i na nebu.

Pored posebnog izdanja Crnogorske bojanke rukoMEtić, dječaci i djevojčice iz Podgorice, Cetinja, Nikšića, Bara, Tivta i Ulcinja, na poklon će dobiti i druga izdanja Crnogorske bojanke čime se dodatno podstiče njihov kreativni razvoj i širi znanje o Crnoj Gori.

Predsjednik RSCG Petar Kapisoda istakao je važnost sporta u razvoju djece, navodeći da sport nije samo fizička aktivnost i da projekat pomaže da se djeca uče vrijednostima poput timskog rada, discipline i istrajnosti.

“Sve ovo na zabavan način za njih, a nama daje priliku da već od najmlađih uzrasta popularizujemo rukomet i prepoznamo talente. U odnosu na prošlu godinu, uvećali smo broj gradova u kojima smo prisutni, ali i aktivnosti koje realizujemo s djecom”, naveo je Kapisoda.

On je poručio da je Savez odlučan i istrajan u svojim naporima da popularizuje jedan od najuspješnijih sportova u Crnoj Gori.

“Vjerujem da upravo kroz rad sa najmlađima možemo da postignemo mnogo. Na ovaj način, uključujemo i širu zajednicu. Siguran sam da nas očekuje jedna uzbudljiva godina i da su ovo tek počeci projekta koji ostvaruje sjajne rezultate”, kazao je Kapisoda.

