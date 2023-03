Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu na javnoj raspravi

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu od danas je na javnoj raspravi, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Iz tog Vladinog resora pozvali su građane, stručnu javnost, sportske organizacije i sve druge zainteresovane da se uključe u narednih 20 dana u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, kazao je da se važeći Zakon o sportu implementira već pet godina i da postoji prostor i potreba za njegovim unapređenjem, navodeći da su u praksi uočeni brojni nedostaci.

“Nacrt zakona o izmjenama i dopunama samo početni korak, ideja, koja svoju pravu sliku tek treba da dobije nakon što se izvrše konsultacije sa sportskom javnosti, ali i drugim zainteresovanim licima”, kazao je Lalošević.

Saopšteno je da je međuresorska Radna grupa pripremila tekst Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, vodeći se ciljevima definisanim Srednjoročnim programom rada Vlade.

“Početni nivo izmjena obuhvatio je unapređenje modela finansiranja krovnih organizacija sporta i nacionalnih sportskih saveza ukidanjem javnog konkursa i uvođenjem obaveze međusobnih konsultacija Ministarstva i sportskih organizacija. Na taj način krovne organizacije sporta i sportski savezi ne bi bili više u neizvjesnosti kada je u pitanju finansiranje od države, ali povećava se nivo odgovornosti u planiranju redovnih godišnjih aktivnosti”, piše u saopštenju.

Izmjenama je obuhvaćeno i preciziranje procedure izbora Savjeta Komisije za antidoping, kao i finansiranja njenih redovnih aktivnosti na planu kontrole poštovanja antidoping pravila.

“Pojednostavljenje procedure registracije sportskih organizacija u mjeri objektivnog. Unapređenje položaja krovne organizacije sporta – Crnogorskog olimpijskog komiteta kroz usaglašavanje sa Međunarodnom olimpijskom poveljom i uvođenje sigurnijeg i nezavisnijeg modela finansiranja i stvaranje pretpostavki za osnivanje Crnogorske olimpijske kuće”, piše u sopštenju Ministarstva.

Izjemanama je obuhvaćeno i uvođenje obaveze izbora sportiste godine i pripadajuće nagrade za ostvareni rezultat i u kategoriji paraolimpijskih sportova čime se dodatno snaži pozicija Paraolimpijskog komiteta i dodatno vrednuju rezultati naših paraolimpijaca”, saopšteno je iz Ministarstva sporta.

Najavljeno je da će u okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Podgorici, o čijem terminu će Ministarstvo sporta i mladih blagovremeno informisati javnost.

“Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu mogu dostaviti Ministarstvu sporta i mladih u pisanoj formi na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević, broj 3, 81000 Podgorica ili na e-mail: [email protected], na Obrascu za dostavljanje priedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona”, saopšteno je iz tog Vladimog resora.

Navodi se da će Ministarstvo sporta i mladih razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

