Muški tim u borbama bronzani

Podgorica, (MINA) – Muška ekipa u borbama karate reprezentacije Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu Balkana u Tirani.

Ekipa, u sastavu Nikola Malović, Dušan Bijelić, Lazar Jovović, Nenad Dulović, Emre Saljiu, Ognjen Otašević i Lazar Potpara, savladala je u meču za bronzanu medalju selekciju Kosova 3:0.

Crnogorska selekcija na startu ekipnog takmičenja poražena je od Srbije 3:1, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Muška ekipa u borbama osvojila je 13. medalju za crnogorski karate u Tirani, a petu bronzanu.

Osvojeno je i pet zlatnih i tri srebrne medalje.

Prvaci Balkana postali su Nikola Malović i Nenad Dulović u borbama, a Vladimir Mijač i muški tim u katama (Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić).

Zlatni je bio i Igor Dijanić u borbama, za veterane preko 45 godina.

Srebrni su bili borbaši Emre Saljiu, Anja Jović i Jovana Strujić, a bronzani Vasilisa Bujić, Milena Jovanović, Ognjen Bjelajac i ženski tim u borbama, za koji su nastupali Vasilisa Bujić, Milena Jovanović, Anja Jović i Ksenija Rajović.

Crna Gora je u generalnom plasmanu završila na drugom mjestu.

