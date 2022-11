MPCFL rezultati – Pobjede Budućnosti i Sutjeske, Mornar bolji od Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske upisali su pobjede u utakmicama 16. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na gostovanju Jedinstvu u Bijelom Polju slavila minimalnim rezultatom i zadržala je mjesto na čelu tabele.

Izabranici Miodraga Džudovića slavili su golom Marka Mrvaljevića u 74. minutu.

Sutjeska je na domaćem terenu ubjedljivo savladala pljevaljski Rudar 4:0.

Domaćin je poveo golom Novice Erakovića već u šestom minutu, a u 23. Tajron Konrad povisio je na 2:0.

U drugom poluvremenu Sutjeska je preko Matanovića u 56. i drugim golom Konrada u 64. minutu, postavila konačan rezultat utakmice.

Mornar je priredio iznenađenje i, nakon preokreta, bio bolji na gostovanju kod Petrovca 2:1.

Petrovac je na poluvremenu golom Dejana Boljevića imao prednost, a Barane je do preokreta i pobjede odveo Milivoje Raičević golovima u 56. i 65. minutu.

Dečić je u Tivtu savladao Arsenal 2:1. Za Tuzane je pogađao Boris Cmiljanić, a jedini gol za domaće postigao je Boris Došljak.

Kolo su remijem bez golova otvorili fubaleri Jezera i Iskre.

Nakon 16. kola Budućnost zauzima prvo mjesto na tabeli MPCFL sa 31 bodom, prati ih Sutjeska sa jednim manje, a Dečić je sa 27 na trećem mjestu.

Petrovac je na četvrti sa 24, a bod manje ima Arsenal na petom mjestu.

Na dnu tabele je Iskra sa svega deset osvojenih bodova, Mornar je pretposljednji sa 16, a u zoni ispadanja je i Rudar sa bodom više.

