Mornar sjutra u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Zadru sa istoimenim hrvatskim timom utakmicu 28. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je na posljednjem mjestu na tabeli, sa samo dvije pobjede u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Ranije je izgubio sve šanase za opstanak, do kojeg bi mogao da dođe samo ukoliko liga bude proširena na 20 klubova, kao što je i odlučeno na Skupštini.

Zadar je upisao 12 trijumfa i bori se za plasman u plej-of.

Prvi međusobni duel u Baru dobio je 81:55.

Duel u Dvorani Krešimir Ćosić počeće u 18 sati.

