Mladi vaterpolisti otputovali na Evropsko prvenstvo u Bugarskoj

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Burgas, gdje će od 1. do 7. septembra učestvovati na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Trener Miodrag Mirović računa na 15 igrača.

Boje Crne Gore braniće Dušan Vuković, Andrija Bjelica, Tim Perov, Đorđe Pejović, Meldin Hadžić, Andrija Roganović, Nikola Petrović, Strahinja Gojković, Ognjen Moračanin, Srđan Janović, Balša Vučković, Danilo Stupar, Draško Samardžić, Miloš Milinić i Stefan Vraneš.

U stručnom štabu, pored Mirovića, su i pomoćni treneri Nikola Mijanović i Uroš Čučković, doktor Petar Milić, video analitičar Vasko Vučković i tim lider Mlađan Janović.

Crnogorska selekcija igraće u grupi A protiv Hrvatske, Španije i Mađarske.

Prvi duel je protiv Španije na programu je 1. septembra u 16 sati, narednog dana rival je Mađarska (14.15), a posljednji meč u grupi je protiv Hrvatske (3. septembar, 17.45).

U grupi B su Grčka, Njemačka, Srbija i Italija.

Grupu C čine Francuska, Holandija, Turska i Malta, a u grupi D takmičiće se Slovenija, Rumunija, Bugarska i Češka.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B.

Trećeplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa drugoplasiranim iz grupa C i D, dok će pobjednici grupa C i D igrati protiv četvrtoplasiranih ekipa iz A i B grupa za prolaz među osam najboljih.

U Burgas je otputovao i sudija Andrija Đurašković koji će suiditi na Evropskom prvenstvu.

