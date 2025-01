Miloš Šćepanović u stručnom štabu Španije

Podgorica, (MINA) – Proslavljeni crnogorski vaterpolista Miloš Šćepanović novi je član stručnog štaba vaterpolo selekcije Španije.

Dugogodišnji prvi saradnik Vladimira Gojkovića saopštio je da je postigao dogovor sa španskom federacijom i selektorom Davidom Martinom da bude trener jedne od najjačih nacionalnih selekcija svijeta.

Šćepanović je kazao da je početkom septembra imao prvi kontakt sa španskom federacijom.

“Čekalo se da se poslože sve strukture unutar vaterpolo saveza, kao što se radi svuda nakon Olimpijskih igara, kao i da se obnovi ugovor sa selektorom Martinom za novi ciklus. Kada se sve to završilo, ušli smo u finalne razgovore i prošlog mjeseca se dogovorili”, kazao je Šćepanović.

On je već počeo sa radom u nacionalnom timu, koji se sprema za nastup na kvalifikacionom turniru Svjetskog kupa u Rumuniji.

“Pred kraj godine smo završili prvi dio priprema na Majorci, sada smo u Barseloni za drugi blok pripremnog perioda pred turnir u Rumuniji“, kazao je Šćepanović.

On je precizirao da će njegov posao u stručnom timu Španije biti vezan za tehničko-taktički dio.

“Bavim se analizom i razvojem igre, razvojem pojedinih tehničkih elemenata u individualnoj obuci igrača, sa posebnim akcentom na rad sa golmanima. Slična zaduženja sam imao i u našoj reprezentaciji”, rekao je Šćepanović.

Dogovor sa španskom federacijom je da Šćepanović bude dio tima u narednom olimpijskom ciklusu, zaključno sa Los Anđelesom 2028. godine, s tim da će ostati i trener Marseja, šampiona Francuske.

“U kojoj mjeri će se naš odnos razvijati zavisi od toga kako će sve izgledati kada krene da se intenzivnije i sveobuhvatnije radi, kako će se sprovesti integracija u okviru stručnog štaba, u odnosu sa igračima. Nije mi, svakako, olakšavajuća okolnost što ne govorim španski, ali radim na tome”, zaključio je Šćepanović.

Španija će u kvalifikacijama za Svjetski kup igrati u grupi A sa Francuskom i Mađarskom.

Aktuelni je prvak Evrope, na posljednjem prvenstvu svijeta zauzela je treće mjesto, dok je na olimpijskom turniru u Parizu bila šesta.

