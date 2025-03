Milatović: Mladi sokoli su ponos Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore je ponos države, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je čestitao omladinskoj fudbalskoj reprezentaciji na trijumfu protiv Gruzije i istorijskom plasmanu na Evropsko prvenstvo.

“Sjajan uspjeh izuzetne generacije mladih fudbalera, pred kojom je blistava budućnost”, napisao je Milatović na mreži X.

On je omladinskoj reprezentaciji poželio puno sreće na Euru u Rumuniji i da nastave da donose radost Crnoj Gori.

