Međunarodni turnir Trofej Podgorice 24. i 25. decembra

Podgorica, (MINA) – Međunarodni stonoteniski turnir Profit App Trofej Podgorice, u čast Dana oslobođenja Glavnog grada, biće odigran 24. i 25. decembra u dvorani Verde, najavio je organizator Stonoteniski klub Spin.

Navodi se da će turnir imati i memorijalni karakter, u znak sjećanja na preminulog člana Stonoteniskog kluba Spin Vasilija Pintera.

Prvog dana turnira predviđeno je takmičenje u konkurnciji mlađih kadeta, kadeta, juniora i seniora, dok će se u nedjelju nadmetati veterani po kategorijama od 40 do 49, od 50 do 59, od 60 do 65, od 65 do 69, od 70 do 74 i preko 75 i veteranke preko 35 godina.

“Do sada je prijavljeno 100 takmičara iz država regiona, Rusije i Ukrajine. Vlada veliko interesovanje, nadamo se da će biti više od 257 prijava i da ćemo oboriti naš rekord iz 2013. godine”, saopšteno je iz STK Spin.

Takmičari se mogu prijaviti do 20. decembra u 21 sat.

“Stonoteniseri će biti raspoređeni u grupe od po tri ili četiri igrača i igraće se mečeve na tri dobijena seta do 11 poena. Po dva najuspješnija iz svake grupe izboriće plasman u eliminacionu fazu”, piše u saopštenju.

Organizator je saopštio da će tradicionalnim turnirom obilježiti i 20 godina od osnivanja kluba

