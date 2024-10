Malović u subotu na Top osam u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Nikola Malović učestvovaće u subotu na prestižnom turniru Kroacija kup – Top osam u Zagrebu.

Organizator, Karate klub Kroacija, najavio je da će Zagreb biti domaćin pozivnog turnira osam vrhunskih svjetskih boraca, u apsolutnoj konkurenciji.

Najavljeno je da će, osim Malovića, nastupiti hrvatski borci Ivan i Anđelo Kvesić, Enes Garibović i Ivan Martinac, Ukrajinac Rizvan Talibov, Anes Bostandžić iz Bosne i Hercegovine i Grk Konstantinos Mastrojanis.

“Očekujem dobar nastup, uželio sam se takmičenja i borbi. Volim da se borim sa najboljim borcima i to mi je izazov. Uvijek sam u tim mečevima maksimalno motivisan. Turnir mi mnogo znači, jer od Evropskog prvenstva u Zadru nijesam imao mečeva. Svakako dobra prilika da vidim na kojem nivou je moj karate trenutno”, rekao je Malović agenciji MINA.

Karatisti će u prvoj fazi turnira biti podijeljeni u dvije grupe.

Pobjednici grupa boriće se u finalu, dok će drugoplasirani odlučiti osvajača trećeg mjesta.

Takmičenje u Sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom počeće u 19 sati.

Malović je prošle godine finalista turnira.

Karatista nikšićkog Onogošta u karijeri ima dvije evropske medalje – bronzanu iz Gvadalahare 2019. i srebrnu sa muškom ekipom u borbama 2022. godine u Poreču.

