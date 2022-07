Lalošević: Košarka u Crnoj Gori prolazi kroz renesansni period

Podgorica, (MINA) – Košarka u Crnoj Gori evidentno prolazi kroz svoj renesansni period, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, čestitajući mladim crnogorskim košarkašima osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

“Izvanredan uspjeh naših mladih košarkaša! Bila je čast pratiti vas uživo i navijati svim srcem za vas”, rekao je Lalošević.

On je kazao da su se košarkaši hrabro izborili za sjajno treće mjesto na Evropskom prvenstvu.

“Košarka u Crnoj Gori evidentno prolazi kroz svoj renesansni period, što me čini veoma radosnim. Još jednom čestitke igračima, stručnom štabu i rukovodstvu saveza. Hvala vam u ime cijele Crne Gore”, istakao je Lalošević.

