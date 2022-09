Lalošević čestitao Jakšiću titulu prvaka Evrope

Podgorica, (MINA) – 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐢 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐢𝐡, 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐣𝐞 𝐋𝐚𝐥𝐨š𝐞𝐯𝐢ć, č𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚𝐨 𝐣𝐞 𝐜𝐫𝐧𝐨𝐠𝐨𝐫𝐬𝐤𝐨𝐦 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐣𝐮 𝐉𝐚𝐤š𝐢ć𝐮 osvajanje titule prvaka Evrope na brdskim stazama.

Jakšić je danas u hrvatskom Buzetu, u devetoj trci šampionata, trijumfovao i osvojio šampionski trofej u generalnom plasmanu.

Član Auto moto sportskog kluba Kotor je ranije obezbijedio titulu u Grupi 4, a trijumfom u Buzetu postao je prvi crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu.

Lalošević je kazao da mlade nade crnogorskog automobilizma, poput Vasilija, treba ohrabrivati, motivisati i vjerovati u njih.

“Ministarstvo sporta i mladih će uvijek imati otvorena vrata za talentovane sportiste koji dostojanstveno predstavljaju svoju državu, što smo do sada i pokazali. Vasiliju želimo sve najbolje u daljim takmičenjima, uz duboku vjeru da će nas još dugo činiti ponosnim. Srećno!”, piše u čestitci Laloševića.

