Kunčeru treće mjesto na Slovakia ringu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Filip Kunčer osvojio je treće mjesto u prvoj trci trećeg vikenda Renault Clio Bohemia CUP šampionata, koja je danas vožena na Slovakia ringu.

Kunčer je, kako je saopšteno iz njegovog tima, pokazao vrhunsko vozačko umijeće, budući da je tokom cijele trke vodio veliku borbu sa konkurencijom.

„Na kraju su znanje, umijeće i hrabrost došli do izražaja, ostvaren je sjajan rezultat, treće mjesto i prvi pehar ove sezone“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da sjutra na istoj stazi slijedi druga trka, sa početkom u 16 sati i 30 minuta.

