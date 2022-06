Kovinić se povukla sa Vimbldona

Podgorica, (MINA) – Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić povukla se sa Vimbldona zbog povrede donjeg dijela leđa.

Kovinić je na najprestižnijem teniskom turniru danas trebala da igra protiv Britanke Sonej Kartal.

Ona je imala veliku priliku da ostvari prvu pobjedu u karijeri, u glavnom žrijebu Vimbldona.

Kovinić trenutno zauzima 90. mjesto na WTA listi.

Italijanski teniser Mateo Beretini takođe je danas saopštio da se povlači sa Vimbldona, zbog pozitivnog testa na koronavirus.

