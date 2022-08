Kovinić na startu US Opena protiv Serene Vilijams

Podgorica, (MINA) – Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu US Opena igraće protiv Amerikanke Serene Vilijams, odlučeno je žrijebom u Njujorku.

Protivivnica Ković je najtrofejnija teniserka današnjice i jedne od dvije najveće svih vremena.

Vilijams je šest puta osvajala US open, posljednji put 2014. godine.

Najbolji rezultat crnogorske teniserka u Njujorku je plasman u drugo kolo.

Vilijams je ranije najavila da će ove godine posljednji put nastupiti na njujorškom Grend slemu.

Ona će u septembru napuniti 41 godinu, a protiv 14 godina mlađe Kovinić nikada prije nije igrala na zvaničnim turnirima.

