Juniori počeli pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela pripreme za nastup na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Selektor Vaso Milović na raspolaganju će imati 18 košarkaša, a veći dio priprema biće odrađen u Tivtu.

Na spisku za pripreme su Amar Hot, Petar Minić,

Amar Ličina, Vladimir Sudar, Lazar Mirotić, Petar Radonjić, Igor Joković, Nikola Ratknić, Boško Janković, Nikola Glendža, Milorad Brajović, Krsto Dubljević, Filip Bošković, Jakša Pejović, Aleksa Lekić, Čedomir Žižić, Vanja Vojinović i Bodin Šaranović.

Milović je kazao da je glavni cilj opstanak u A diviziji, navodeći da će to biti teško ostvariti jer je konkurencija veoma jaka.

“Izdvojio bih tu rivale iz grupe pošto su tu Italija, Litvanija i Hrvatska. Imamo u planu šest pripremnih utakmica. Prvo protiv U20 reprezentacije Kosova, u Makedoniji ćemo igrati turnir sa domaćinom, Grčkom i Bugarskom. Na kraju ćemo igrati protiv Mađara dva meča u gostima”, kaže selektor Milović.

On je istakao da su na pripreme pozvani momci 2004. i 2005. godište i da realno ne može znati koji su dometi tog tima.

“Momci još nijesu imali nijedno zvanično takmičenje zbog kovida. FIBA nije organizovala Evropska prvenstva u prethodne dvije godine, pa je iz tog ugla ova selekcija nepoznanica. Naravno daćemo sve od sebe da ih što bolje spremimo i da se pokažemo u što boljem svjetlu”, rekao je selektor.

Miloviću će u radu pomagati treneri Ivan Jelenić i Predrag Radović, kondicioni trener Luka Rakić i fizioterapeut Dražen Lukolić.

“Baš velika čast za mene, mnogo mi znači poziv da budem selektor. Uz to je i odgovornost i ja se nadam da ću opravdati očekivanja i ispuniti ciljeve KSCG”, zaključio je Milović.

Evropsko prvenstvo biće odigrano u Izmiru od 30. jula do 7. avgusta.

