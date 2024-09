Konstatovana ostavka Marića

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor (UO) Vaterpolo i plivačkog saveza (VPSCG) razriješio je stručne savjete za vaterpolo i plivanje i konstatovao ostavku predsjednika Saveza Đura Marića.

Na sjednici UO VPSCG odlučeno je da će vanredna sjednica Skupštine Saveza biti održana 14. oktobra u Podgorici.

UO je ocijenio da sam plasman seniorske vaterpolo reprezentacije na Olimpijske igre u Parizu predstavlja veliki uspjeh.

“UO je istakao zadovoljstvo da su sve tri naše selekcije ušle u polufinale ovogodišnjih velikih takmičenja, uz dvije osvojene medalje”, navodi se u saopštenju VPSCG.

Reprezentacija Crne Gore je osvojila četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina (U16) na Malti, U18 selekcija bila je treća na Svjetskom prvenstvu u Argentini, dok je crnogorska reprezentacija bila drugoplasirana na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Bugarskoj.

Na sjednici UO je konstatovano da su veliki napredak napravili crnogorski plivači.

Miloš Milenković je u disciplini 100 metara leptir na Evropskom prvenstvu u Beogradu oborio rekord Crne Gore za jedan sekund.

UO je, kako se navodi, zadovoljan zbog pronalaska kompromisnog rješenja, jer će se Premier dio Regionalne vaterpolo lige (RVL) u ovoj takmičarskoj sezoni igrati ligaški, a u kojem će nastupati Primorac i Jadran M:tel.

U saopštenju se navodi i da veliko ohrabrenje predstavlja uključenje Budućnosti iz Podgorice u seniorska vaterpolo takmičenja.

Budućnost će igrati u grupi B A1 dijela RVL sa još jednim crnogorskim predstavnikom Katarom iz Kotora i sa klubovima iz Srbije, dok će Budva Budvanska rivijera igrati u grupi A sa klubovima iz Hrvatske i Branikom iz Maribora.

“Jednoglasno je donijeta Odluka o razrješenju Stručnog savjeta za vaterpolo i o razrješenju Stručnog savjeta za plivanje, kao i odluka o modalitetima nesmetanog odigravanja i održavanja vaterpolo i plivačkih takmičenja do izbora novih organa i tijela VPSCG”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici usvojen i izvještaj o presjeku finansijskog stanja VPSCG u kojem se konstatuje da su izmirene sve pristigle obaveze i da ima novca za osnovno funkcionisanje do kraja godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS