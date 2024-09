Komisija za antidoping počela doping kontrole uzoraka krvi

Podgorica, (MINA) – Komisija za antidoping Crne Gore počela je doping kontrole uzoraka krvi, saopštila je direktorica te institucije Olivera Prodanović

U saoštenju se navodi da to predstavlja novu novu fazu implementacije Međunarodnog standarda za testiranja i istrage u Crnoj Gori.

“Shodno preporukama Svjetske antidoping agencije (WADA), Crna Gora je započela evidenciju bioloških pasoša i hematoloških parametara”, rekla je Prodanović.

Kako je dodala, kroz aktivnosti crnogorskog tima i austrijskih kolega, uzorci krvi i uzorak za biološki pasoš prikupljeni su od četiri vrhunskih sportista u Podgorici, Kotoru i Nikšiću i poslati na analizu akreditovanoj WADA laboratoriji u Beču.

Prodanović je podsjetila da je Antidoping agencija Austrije mentorska institucija crnogorskoj.

Prema njenim riječima, rezultati i vrijednosti hematološkog i steroidnog profilnalaziće se u ADAMS bazi podataka.

“Prateći dostignuća naših sportista, postalo je neophodno da Komisija za antidoping implementira ovaj segment Međunarodnog standarda za testiranja i istrage u Crnoj Gori. Time se ispunjava i dio zahtjeva WADA koji se odnose na usklađenost sa Antidoping kodeksom, kao i zahtjevi međunarodnih antidoping konvencija UNESCO-a i Savjeta Evrope”, istakla je Prodanović.

Ona je rekla da to ističe suštinsku važnost stabilnog finansiranja Komisije za antidoping, što sada, kako je naglasila, nije slučaj.

Prodanović je kazala da nedavno započeta saradnja sa mentorskom Antidoping agencijom Austrije i Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore, doprinosi usješnom sprovođenju hematološkog programa i ukazuje na to da nacionalna antidoping organizacija dostiže novi, viši nivo razvoja, u kojem su i zahtjevi sve veći.

“Mentorstvo Antidoping agencije Austrije značajno doprinosi radu Komisije za antidoping u realizaciji standarda, usmjeravajući na unaprjeđenje rada i zahtjeva u ovoj oblasti, a primjeri dobre prakse ukazuju na to da ima prostora za razvoj u našem nacionalnom okviru”, dodala je Prodanović.

Kako je podsjetila, Komisija za antidoping je u Crnoj Gori do sada sprovodila doping kontrole putem uzoraka urina.

“Uvođenjem doping kontrola krvi naše aktivnosti postaju još profesionalnije i ozbiljnije, čime pokazujemo da smo spremni da unaprijedimo praksu i doprinesemo očuvanju integriteta sportista na najvećem nivou”, ističe Prodanović.

Prodanović je zahvalila Ministarstvu zdravlja na podršci koju pruža antidoping aktivnostima, navodeći da dvije institucije dijele zajednički cilj, a to je očuvanje zdravlja sportista.

