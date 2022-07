Kamenjaš pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Bosanskohercegovački reprezentativac, Kenan Kamenjaš, naredne sezone nosiće dres Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Dvadesetdvogodišnji centar visok 207 centimetara u Budućnost dolazi na jednogodišnju pozajmicu iz SC Derbija.

Kamenjaš je u prethodnoj sezoni bio igrač sa najvećim brojem indeksnih poena u ABA ligi.

On je u prosjeku bilježio 14,3 poena, 8,4 skoka, dvije asistencije, 1,1 ukradenu loptu i 1,5 blokadu, za 21 indeksni poen korisnosti, a izabran je i u idealnu petorku regionalnog takmičenja.

