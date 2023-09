Jovetić u Olimpijakosu

Podgorica, (MINA) – Kapiten reprezentacije Crne Gore Stevan Jovetić novi je fudbaler grčkog Olimpijakosa.

On je od jula zvanično bio bez kluba, a tada je završio saradnju sa Hertom iz Berlina u kojoj je proveo dvije sezone.

Kako su javili mediji, Jovetić će sa Olimpijakosom potpisati jednogodišnji ugovor.

On je u karijeri nastupao još i za Partizan, Fiorentinu, Mančester Siti, Inter, Sevilju i Monako.

U nacionalnom dresu Jovetić je nastupio na 68 mečeva i postigao je 31 gol.

Olimpijakos, koji je 47 puta bio šampion Grčke, prošlu sezonu je završio kao trećeplasirani u grčkoj Superligi.

Klub iz Pireja ove sezone će se takmičiti u grupi A Lige Evrope sa Vest Hemom, Frajburgom i TSC-om iz Bačke Topole.

