Joksimović objavio spisak za pripreme

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Ivan Joksimović objavio je danas spisak odbojkaša za pripreme za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Joksimović je spisak skratio na 14 odbojkaša. Na spisku su:

tehničar – Rajko Strugar (Rešetlivka, Ukrajina),

primači servisa – Marko Bojić (Kiziltepe, Turska),

Slobodan Bojić (Alanja, Turska), Ivan Zvicer (Nafels, Švajcarska), Benjamin Hadžisalihović (Budućnost Volej), Jovan Delić (Halmštad, Švedska) i Stefan Radević (Budućnost Volej);

srednji blokeri – Blažo Milić (Budva), Luka Babić (Al Ain, Ujedinjeni Arapski Emirati), Miodrag Jelić (Budva) i Nikola Đurović (Jedinstvo)

korektori – Aleksandar Minić (Zalau, Rumunija) i Bojan Strugar (Nafels, Švajcarska);

libero – Nikola Lakčević (Steaua, Rumunija)

Crnogorski odbojkaši okupiće se u nedjelju u Podgorici, a nakon odrađenih ljekarskih pregleda otputovaće za Kolašin gdje će boraviti na pripremama.

Joksimović je na startu priprema pozvao 14 igrača, dok će se određeni broj mlađih igrača pridružiti seniorskoj reprezentaciji nakon završetka U22 Evropskog prvenstva za mlađe seniore.

“Smatramo da smo napravili dobru selekciju, naravno uz dodatnu selekciju koja će biti poslije Evropskog prvenstva za mlade igrače. Ono što je jako važno napomenuti je to da ćemo na svakoj poziciji imati jednog iskusnog igrača. Procijenili smo da taj igrač treba da bude lider u ovom procesu koji smo odredili kao podmlađivanje reprezentacije”, rekao je Joksimović.

On je istakao da na poziciji primača Marko Bojić može mnogo da doprinese mladim igračima svojim iskustvom i znanjem.

“Na poziciji tehničara je Rajko Strugar za kojeg smatram da bi trebao da bude lider kad je u pitanju njegova pozicija i da sve to poveže na najbolji mogući način. Iskustvo na korekciji Aleksandra Minića će sigurno mnogo značiti našim mladim korektorima, takođe i na poziciji libera gdje je Nikola Lakčević, i srednjeg blokera gdje je Blažo Milić”, rekao je Joksimović.

On očekuje da će njihovo iskustvo doprinijeti mladi igrači uz njih stasaju.

“Da jednostavno formiramo dobru, mladu i radnu grupu koja će u perspektivi donijeti rezultat koji svi iščekujemo, a to je kontinuitet izlazaka na evropska prvenstva”, rekao je selektor Joksimović.

U stručnom štabu selekcije, uz selektora Joksimovića, biće i pomoćni treneri Balša Radulović i Miloš Marković, kondicioni trener Vladimir Živanović, statističar Luka Zucović i fizioterapeut Jakša Šestović.

Crna Gora će igrati u grupi D sa selekcijama Portugala, Luksemburga i Islanda.

Crnogorski odbojkaši kvalifikacione utakmice igraće u Kolašinu.

Po rasporedu biće domaćini u prva tri kola – prvo će dočekati Luksemburg (03.avgust), zatim Portugal (07.avgust) i na kraju Island (10.avgust), nakon čega je čekaju gostovanja Islandu (14.avgust), Portugalu (17.avgust) i Luksemburgu (20.avgust).

Plasman na Euro Volley 2023 izboriće sedam pobjednika kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

