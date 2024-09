Jedinstvo bolje od Sutjeske, slavio i Bokelj

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jedinstva pobijedili su u Bijelo Polju Sutjesku 2:0, u devetom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Utakmica je riješena u drugom poluvremenu, a bjelopoljski tim do pobjede je došao golovima Žarka Koraća u 57. i Petra Bogdanovića u 79. minutu.

Pobjedu je danas upisao i Bokelj, koji je na gostovanju bio bolji od Otrant Olimpika 2:1.

Kotorani su poveli u 25. minutu preko Bogdana Raša, da bi u 76. minutu izjednačenje Ulcinjanima donio Balša Mrvaljević.

Kada se učinilo da će dvije ekipe podijeliti bodove, u 95. minutu tri boda Bokelju donio je Dejan Pepić, iz penala.

Jezero i Arsenal u Beranama su odigrali neriješeno bez golova.

U premijernom meču devete runde Budućnost je u derbiju bila bolja od Dečića u Tuzima 2:0.

Nakon devet kola, Budućnost je lider na tabeli sa 23 boda, osam više od drugoplasiranog Dečića, dok je na trećem mjestu Petrovac sa 14 bodova.

Na dnu tabele su Mornar sa svega pet bodova, i Jezero sa jednim više na 9. poziciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS