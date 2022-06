IO FSCG konstatovao ostavku Mijača

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Fudbalskog saveza konstatovao je danas ostavku Veselina Mijača na mjesto člana tog tijela.

Saopšteno je da će ta odluka biti proslijeđena Skupštini na dalje odlučivanje i izbor novog člana Izvršnog odbora za mandatni period 2021-2025.

Odlučeno je da redovna Skupština bude održana 22. jula u Podgorici.

Odbor je prihvatio Izvještaj o finansijskom poslovanju Fudbalskog saveza za 2021. godinu sa izvještajem revizora i proslijedio ga Skupštini na usvajanje.

“Izvršni odbor donio je odluku o pomoći tivatskom Arsenalu za donaciju tribina, kao i odluku o pomoći Polimljeu iz Murina za pomoć u rekonstrukciji fudbalskog terena”, saopšteno je nakon sjednice.

