Gardašević zaustavljena na startu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Tamara Gardašević eliminisana je na startu Evropskog kupa u austrijskom Obervartu.

On je danas u prvom kolu kategorije do 63 kilograma

poražen od Izraelke Inbal Šemeš.

Šemeš je u nastavku turnira izborila plasman u finale.

Ostali crnogorski predstavnici na tatami će sjutra.

Nastupiće Nikola Gardašević i Nikola Stanišić (do 81), Novo Raičević i Nikola Gušić (do 90), Anto Dubreta i Slobodan Vukić (preko 100) i Jovana Peković (do 78).

Obervart je okupio 283 takmičara iz 37 država, a turnir se boduje za Olipijsku listu.

Crnogorski džudo danas i sjutra imaće predstavnike i na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji starijih pionira i pionirki, u grčkom gradu Kozani.

