Elektroprivreda na korak do titule

Podgorica, (MINA) – Nikšićka Elektroprivreda pobijedila je Budućnost 4:2 u derbiju crnogorskog šaha.

Elektroprivreda ima pet bodova više od prvog pratioca na tri kola do kraja Premijer lige Crne Gore.

Najveći derbi crnogorskog šaha, opravdao je očekivanja publike, pa je svih šest partija u meču između Elektroprivrede i Budućnosti odlučeno.

Budućnost je povela pobjedom četvorostrukog prvaka Crne Gore Predraga Nikača, koji je bijelim figurama nakon svega 27 poteza primorao omladinskog prvaka Vuka Miletića na predaju.

Lošija pozicija Miletića nakon otvaranja kao da je motivisala članove Nikšićkog sastava.

Novi crnogorski reprezentativac velemajstor Denis Kadrić savladao je na prvoj tabli reprezentativca Srbije Roberta Markuša.

Rezultat je preokrenu velemajstor Boban Bogosavljevic, trenutno najuspješniji igrač lige, koji je poziciono nadigrao Blaža Kalezića.

U derbiju crnogorskih reprezentativaca i kolega po tituli, velemajstora Luke Draškovića i Nikole Đukića viđena je dinamična igra.

U obostranom cajtnotu Drašković je u nadmoćnoj poziciji grubo pogriješio, što je Đukić efektno kaznio i izjednačio rezultat na 2-2.

Stefan Mijović i Božidar Kisić, nijesu ispustili nadmoćne pozicije protiv Andreja Šukovića i Vladimira Pajkovića, pa su sigurnim pobjedama postavili konačan rezultat 4-2.

Elektroprivreda je tako upisala šestu pobjedu u isto toliko kola i prakticno došla na korak do odbrane titule.

Do odbrane titule i osvajanja duple krune dijele ih dueli sa Mimozom, Prosvjetom i sa gradskim rivalom, ekipom Mladosti.

Mimoza iz Tivta nalazi na drugom mjestu sa 13 osvojenih bodova, a ta iskusna ekipa je danas ubjedljivo savladala 7. Oktobar sa 5,5:0,5.

Šanse za osvajanje medalje zadržao je i cetinjski Crnogorac koji je pobijedio ekipu Prosvjete.

Dragan Kosić, Miloš Pečurica i Peko Đurović slavili su kod Cetinjana, dok je pobjedu u ekipi Prosvjete ostvario Dragan Bulatovic.

Nikšićka Mladost praktično je obezbijedila opstanak, savladavši Rudar iz Pljevalja 4:2.

Raspoloženi su bili Aleksandar Tomic, Dragoljub Kovacevic i Bojan Prijović, dok je jedinu pobjedu Pljevljacima, koji će naredne godine, po svemu sudeći, nastupati u prvoj ligi, donio Milenko Lončar.

U duelu između Omladinca i Hercrg Novog rezutlat je 2,5:2,5, a po svemu sudeći meč će biti zavrsen neriješeno obzirom na jednakost u poziciji Rašović-Nikčević.

Sjutra je na programu sedmo kolo u kome se sastaju: Herceg Novi – Rudar, Budućnost – Omladinac, Prosvjeta – Elektroprivreda, Mimoza – Crnogorac i Mladost – 7. Oktobar.

Organizator takmicenja je Šahovski savez Crne Gore, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

