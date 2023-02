Elektroprivreda i Odbojkaški savez produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) i Odbojkaški savez produžili su saradnju i potpisali novi ugovor o generalnom sponzorstvu, saopšteno je iz te asocijacije.

Ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i predsjednik Odbojkaškog saveza Cvetko Pajković.

Predsjednik Odbojkaškog saveza zahvalio se EPCG na produžetku ugovora i istakao da će najveću korist od tog sponzorstva imati odbojkaški klubovi u Crnoj Gori.

“Vjerujem da je produženje saradnje posljedica naših rezultata i aktivnosti, koje će savezu naročito značiti u godini u kojoj nas očekuje treći uzastopni nastup seniora na Evropskom prvenstvu, organizacija U17 Evropskog prvenstva za odbojkaše, kao i učešće seniorki u Srebrnoj ligi, kao i Balkanska prvenstva za šest mlađih reprezentativnih selekcija”, rekao je Pajković na konferenciji za novinare.

On je istakao da će od ovog sponzorstva svim klubovima EPCG Superlige odbojkaša i odbojkašica, kao i EPCG Prve lige odbojkašica, biti plaćene takse za službena lica, kao što je to bio slučaj prethodne i ove sezone.

Rovčanin je čestitao OSCG na velikim uspjesima u prethodnom periodu i istakao da će Elektroprivreda Crne Gore biti oslonac i pružena ruka Odbojkaškom savezu, ali i drugim sportskim kolektivima.

“Koristim ovu priliku da vam čestitam na velikim uspjesima u prethodnom periodu, u nadi da ćete nastaviti da nižete dobre rezultate i u vremenu koje je pred nama i tako obradovati i državu i građane i sve nas koji smo sponzori i koji stojimo iza ovog vašeg sportskog projekta”, rekao je Rovčanin.

On je kazao da Elektroprivreda na taj način pokazuje društvenu odgovornost, da je to pokazivala i ranije, a pokazivaće i u budućnosti.

“Uvijek ćemo biti oslonac i pružena ruka, kako drugim sportskim kolektivima, tako evo sada i Odbojkaškom savezu. Ne sumnjamo da ćete sredstva utrošiti na najbolji mogući način, za podizanje vaše sportske infrastrukture, a sportskog duha vidim da ne nedostaje. Želim vam svu sreću i nadam se da će ova saradnja, vrlo uspješna, biti nastavljena i u narednim godinama“, kazao je Rovčanin.

Odbojkaški savez Crne Gore će, zahvaljujući potpisanom sponzorstvu, u narednoj takmičarskoj sezoni nastaviti da pomaže odbojkaške klubove u Crnoj Gori time što će snositi troškove službenih lica u EPCG Superligi za odbojkaše i odbojkašice, kao i u EPCG Prvoj ligi za odbojkašice.

Saradnja OSCG i Elektroprivrede Crne Gore se nastavlja u godini kada odbojkaši igraju treći uzastopni put na Evropskom prvenstvu, dok će odbojkašice nastupiti u CEV Srebrnoj ligi.

Odbojkaški savez Crne Gore ove godine biće i domaćin U17 Evropskog prvenstva 2023. za odbojkaše na kojem će nastupiti 16 najboljih selekcija Evrope, dok naše ostale mlađe selekcije očekuju nastupi na Balkanskim prvenstvima.

Uz sve to, domaća takmičenja, koja su u toku, ulaze u završnicu, a imajući u vidu brojna pojačanja tokom prelaznog roka, očekuje nas zanimljiva borba za trofeje u EPCG Superligama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS