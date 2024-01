Đoković u drugom kolu Australijan opena

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena.

Đoković, koji brani titulu u Melburnu, danas je savladao Hrvata Dina Prižmića 3:1 (6:2, 6:7, 6:3, 6:4), nakon četiri sata igre.

Osamnaestogodišnji Prižmić, koji je plasman u glavni žrijeb izborio kroz kvalifikacije, pružio je snažan otpor najboljem teniseru svijeta i osvojio jedan set, zbog čega je priredio najduži Đokovićev meč u prvom kolu nekog grend slema.

Splićanin trenutno zauzima 178. mjesto na ATP listi.

Đokovićev rival u drugom kolu će biti bolji od dvojice Australijanaca Popirina i Polmansa.

Srpski teniser je do sada deset puta osvajao Australijan open.

