Dječaci Barselone na turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od četvrtka do nedjelje biti domaćin velikog međunarodnog fudbalskog turnira za djecu, koji će okupiti oko 80 ekipa iz Crne Gore i država regiona, saopštili su organizatori.

Najavljen je dolazak i talentovanih dječaka Barselone.

Učestvovaće i dječaci beogradskog Partizana, zagrebačkog Dinama, Borca iz Banja Luke i Sarajeva.

Pravo nastupa imaju dječaci rođeni 2010, 2011, 2012. i 2013. godine.

Organizator turnira je podgorički klub Zlatna lopta, uz podršku Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada i Fudbalskog saveza.

Član trenerskog tima Zlatna lopta Miloš Vukčević kazao je da će se utakmice igrati na trening Kampu Fudbalskog saveza.

“Prema propozicijama na terenu boraviće osam igrača plus golman, osim generacije 2013, kod koje se igra 7+1. Od velikih učestvuju Patizan sa generacijom 2010 i 2012, Dinamo sa 2012 i 2013, Borac je došao sa sve četiri generacije, a Sarajevo sa igračima rođenim 2010. godine i mlađim”, kazao je Vukčević agenciji MINA.

Turnir će zvanično početi sjutra u 11 sati, a u isto vrijeme igraće se četiri utakmice, po dvije na oba terena Trening kampa.

