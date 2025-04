Đinović u finalu, bronza za Bojanu Gojković

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u finale, dok je Bojana Gojković sa bronzanim odličjem završila nastup na turniru u Briselu.

Đinović, član Bokserskog kluba Zlatičanin, savladao je danas u polufinalu kategorije do 60 kilograma reprezentativca Srbije Stefana Camovića, podijeljenom odlukom sudija.

Rival u borbi za zlato biće mu Indijac Dikšant Dahija, koji je u polufinalu pobijedio Francuza Sandra Spica.

Gojković je u polufinalu kategorije do 60 kilograma poražena od bokserke sa Kosova Donjete Sadiku, koja je slavila odlukom sudija.

Crnogorska bokserka je dobila prvu rundu, dok su drugu i treću sudije bodovale u korist reprezentativke Kosova, osvajačice evropskih i svjetskih medalja i učesnice Olimpijskih igara u Parizu.

Turnir u Belgiji okupio je vrhunske bokserke i boksere iz 12 zemalja svijeta: Francuske, Australije, Italije, Poljske, Indije, Srbije, Turske, Holandije, Švajcarske, Kosova, Crne Gore i domaćina Belgije i predstavlja važnu priliku za afirmaciju na evropskoj i svjetskoj sceni.

Sa crnogorskim bokserima u Belgiji boravi selektor reprezentacije Nikola Ružić.

