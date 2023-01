Danska i Francuska sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Francuske odigraće sjutra Stokholmu finalni meč 28. Svjetskog prvenstva.

Danska i Francuska u petom međusobnom finalu odlučiće osvajača zlatne medalje na velikim takmičenjima, a drugi put na Svjetskim prvenstvima.

Prije 12 godina na šampionatu svijeta u Švedskoj, nakon produžetaka, slavila je Francuska 37:35, a bila je uspješnija i 2014. na Evropskom prvenstvu u Danskoj 41:32.

Na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru zlatnu medalju osvojila je Danska (28:26), dok se u Tokiju revanširala Francuska i trijumfovala 25:23.

Danska želi da postane prva reprezentacija sa tri uzastopna trofeja na SP.

Dvostruki uzastopni svjetski prvak šesti put igraće finale na šampionatima svijeta, a samo na posljednja dva bila je zlatna.

Meč za trofej izgubila je 1967, 2011. i 2013. godine.

Zvanični olimpijski šampion igraće osmi put finale šampionata svijeta, a titulu prvaka osvajao je šest puta 1995, 2001, 2009, 2011, 2015. i 2017. godine.

Finalni meč počeće u 2i sat.

Za bronzanu medalju, u 18 sati, sastaće se Španija i Švedska.

