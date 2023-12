Dani atletike za vikend u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Edukativni seminar za atletske trenere i sportske radnike, pod nazivom Dani atletike, biće održan u subotu i nedjelju u nikšićkom hotelu Onogošt, u organizaciji Atletskog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su organizaciju manifestacije podržali Ministarstvo sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet i Savjet za sport Nikšića.

Na dnevnom redu prvog dana biće Izmjene i dopune i Pravila i propozicije takmičenja ASCG za 2024. godinu, Kalendar takmičenja i Kandidature za organizaciju takmičenja, kao i Prijave takmičara i priznavanje rezultata na takmičenjima.

Najavljeno je da će biti predstavljena tema Adaptacija na stres u trenažnom procesu, autora Jovice Petkovića.

Drugog dana, u nedjelju će selektor atletske reprezentacije Osman Erović govoriti o Programu rada selektora sa težištem na Kriterijume za učestvovanje na takmičenjima u 2024, Drago Musić i Branislav Maslovarić će obraditi Pitanja vezana oko načina organizacije takmičenja na stazi i van stadiona u cilju promocije atletike.

Biće riječi i o Dopingu u sportu i Psihologiji pobjednika, a na te teme govoriće Olivera Prodanović i Nikola Mijušković.

U okviru manifestacije u Nikšiću biće organizovana i dodjela plaketa najboljim trenerima u Atletskom savezu Crne Gore, kao i sjednica Trenerske organizacije ASCG.

